台美國防工業會議登場 我國探尋採購潛艦、F35機會

台美國防工業會議即將登場。（圖為大會議程）

2017-10-15 15:24

〔記者羅添斌／台北報導〕一年一度的台美國防工業會議將在美東時間15日登場，儘管美國川普政府尚並未同意售台F35戰機，原本承諾售台潛艦一事也無進度，但我方將積極尋求美國政府支持及與美國國防廠商合作的機會，協助台灣建立更佳的防衛力量。

據指出，會中雖未安排美國國務院官員致辭，但國務院會派出有一定層級的代表與會，並且可能與我代表團召開會外會，商談美台軍售事宜。

今年的台美國防工業會議在美東時間15日至17日的三天時間，於美國紐澤西州普林斯頓大學登場，由國防部軍備副部長張冠群率隊的我國代表團，已經抵達該地，在會議期間，除將討論台灣在傳統領域和新興領域如太空、網路和電子戰要如何因應敵方威脅議題之外，新一代戰機和潛艦造艦技術也將成為討論焦點。

根據會議議程安排，16及17兩天為正式會議，16日討論的議題，包括美國總統川普上台後的亞太政策對台灣國防事務的短中長期的潛在影響、台灣在傳統的海陸空領域及在新興領域如太空、網路和電子戰要如何因應敵方威脅。

張冠群將於16日發表專題演說，引言人為美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）。

前國防部副部長陳永康、民進黨立委羅政致，以及日前撰寫「中國的入侵威脅」文章引發討論的美國智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton ）也將參與各項議題討論。

16日的晚宴則由美國國防部負責亞太安全事務的代理助理部長海大衛（David F. Helvey）發表專題演說。

17日將由台灣來自資安、造船、航太領域的業者，和美國企業討論如何在硬體和軟體上合作；美國企業將提出美方對台灣國防需求的看法，與會者也將討論美國企業如何協助台灣找出弱點，以及美國國防產業如何幫台灣找出最好的策略。