亞太智庫峰會今閉幕 聚焦安全合作

蔡英文總統（左三）14日出席「2017亞太智庫領袖峰會」開幕式，與外交部長李大維（右二）、海基會董事長田弘茂（右三）等合影。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-15 13:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕「2017年亞太智庫領袖峰會」邀集15國智庫領袖來台，共商亞太區域議題；除汶萊外，其他東協國家均有智庫人士出席。國策院執行長郭育仁表示，峰會關注未來智庫間如何於傳統安全與新興安全等議題進一步合作，如反恐與反毒等，惟細節不便透露。

國策研究院自昨起舉辦為期兩天的「2017年亞太智庫領袖峰會」，今上午繼續進行第2天議程，探討智庫合作與台灣的連結。郭育仁說，此次智庫對話平台尚是雛形，邀集頂尖智庫領袖齊聚一堂，聚焦在交換政策意見，最主要的是討論未來如何深化合作項目與方式。

討論內容延續國策研究院關注主軸，安全問題仍是關注焦點，包括傳統安全與新興安全議題，如跨境反恐與毒品議題等，另政府力推的新南向政策數項旗艦計畫，也在討論範圍內。郭育仁說，因台灣自官方管道推動新南向，但智庫相對不容易取得相關資訊，此次會議也促使雙方理解，未來這些智庫也成為台灣新南向助力。東南亞智庫學者相當關心中國一帶一路與日本印度自由走廊等政策，而台灣位處地緣中心，可以扮演樞紐角色，「不只是爭取國際空間，也自己創造國際空間」。

另外關於經貿、氣候、能源與人權等議題，郭育仁也說，正在考量納入來年智庫交流議程之中，但考量會務負荷量或可能失焦，還在規劃中。

郭育仁也透露，此次透過日本等智庫居中牽線，邀請到緬甸、寮國與柬埔寨等以往較少與台灣交流的智庫人士來台與會，相當難得，也增進彼此理解，未來使資訊互通有無，並透過這個過程相互刺激新想法產生。

此次參與峰會的他國智庫包含日本國際問題研究所、PHP總合研究所、笹川和平基金會、韓國國家安保戰略研究院、東協戰略與國際研究院、新加坡南洋理工大學、緬甸戰略與國際研究院、印尼戰略與國際研究中心、越南人文社會科學大學、澳洲洛伊國際政策研究所、美國卡內基國際和平研究院、印度觀察家研究基金會與德里政策集團。