臉書小編曝光賴清德暱稱 謝龍介略感失落地說...

臉書小編意外曝光賴清德的暱稱「小賴哥」，謝龍介聽聞此消息則略感失落。圖為過去謝龍介邀請賴清德舉杯飲蜜茶。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-10-15 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德在昨晚6點半前往中央災害應變中心視察，隨後也在臉書PO文與國人報告災情的最新情況，但PO文的小編卻意外曝光賴清德的暱稱，在貼文開頭寫著「小賴哥抱歉，文章改這樣你看行不行？」。

和賴清德亦敵亦友的台南市議員謝龍介聽聞此消息則有點失落的說，「小賴哥」這暱稱是他第一次聽到，有可能是賴清德北上當閣揆後，有交到新朋友。

據《三立新聞網》報導，聽到賴清德「小賴哥」的暱稱，謝龍介先是莞爾一笑，接著說，賴清德之前當立委到當市長時，他的助理都是稱他為「賴醫師」，「小賴哥」這暱稱還真是第一次聽到。謝龍介也有點失落的表示，說不定是賴清德北上當閣揆後，交到新朋友才有這個新暱稱。

而賴清德的暱稱「小賴哥」一曝光後，網友也紛紛在賴揆的臉書留言跟著叫，「小賴哥 辛苦了」、「小賴哥 加油!!!!」、「還我小賴哥.....XD」、「手腳hen快喔，小賴哥」、「小賴哥聽起來真的很親民! 看來團隊很和諧」。