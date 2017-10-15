勞乃成若不申請復職 出國受訓經費恐由全民買單！

勞乃成若不復職，國防部也無法可管（圖擷自網路）

2017-10-15 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍601旅攻擊第二作戰隊副隊長勞乃成，因「貴婦賞機團」事件以及私下將阿帕契頭盔帶出營外遭受非議，本月9日休職期滿前並未提出復職申請，國防部檢視相關規定後指出，出國受訓僅有延長服役規定，但如提前退伍卻沒有賠償規定，因此勞乃成若確定不申請復職，其出國受訓經費可能又是由全民買單。

軍方日前表示，上個月陸軍司令部通知勞乃成辦理復職時，勞曾表明想要直接退伍，但勞是國內少數合格阿帕契教官，當初赴美受訓時，條件之一便是延長役期2年，此契約至今仍具效力，若是接到勞的退伍申請，將予以否決。不過最新消息傳出，若他不申請復職，國防部也無法可管。

根據《蘋果》報導，有國防部官員表示，由於「公務人員懲戒法」只規定「休職」的懲處，但卻未規範休職後如果不申請復職的處理條文，因此，勞乃成如果不申請復職，國家並沒有任何規定要求其強制復職。如果勞乃成不申請復職長達1年，達到休職3年即退伍的上限，勞乃成即可退伍。

國防部官員指出，因為勞在休職期間未領國家薪水，因此國防部也拿他沒轍。該官員認為這是國家法律不完整導致，過去也沒發生類似案例，未來只能修正相關罰則，也會繼續呼籲勞乃成申請復職，重新回到部隊服役。