國民黨北市主委選舉 吳敦義、鍾小平都強調：君子之爭

民黨台北市黨部主委選舉，國民黨主席吳敦義赴南門國小投票所投票，先到的候選人鍾小平刻意與吳一同進入投票所，兩人無特別互動。（記者羅沛德攝）

2017-10-15 10:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨今天上午舉行台北市國民黨黨部主任委員選舉，候選人有台北市議員鍾小平及前北市府民政局長黃呂錦茹兩人。前總統馬英九與國民黨主席吳敦義今天上午紛紛到南門國小投票，馬投完票後不發一語便離開；吳敦義則說，經過兩次全國黨代表大會，決定台北市進行選舉，競爭當然激烈，希望這是「君子之爭」。

據傳黨內有指示為了團結不批評國民黨前主席洪秀柱，吳敦義則說，馬英九、洪秀柱與他前一天才參加緬甸歸僑協會的光明點燈節，表示狀況非常友好。

跟著馬英九一起來投票的黃呂錦茹受訪表示，選情競爭激烈，但自己有信心，「相信選民、黨民眼睛是雪亮的。」而對於鍾小平日前批評她有請客，她表示，這是自己始料未及，因為自己參選到現在一直希望黨內團結，不會去揭發對方隱私，「現在因為鍾小平同志說我請客、送禮這些非常不實栽贓抹黑，影響黨內同志形象」持者非常憤慨，希望我出來澄清，希望不可以鄉愿，所以將會提告，證明清白。

對於選後是否會支持鍾小平，黃呂錦茹說無論自己有沒有選上，都會全力協助鍾小平，「中國國民黨只要團結力量就會大，不團結那就會走向分裂、失敗的局面。」

鍾小平比吳敦義早到，有意與吳敦義一同去投票，國民黨文傳會主委李明賢原本是希望鍾小平接待吳後，讓吳敦義自己進去投票，讓鍾反問李「這是主席的交代嗎，還是你的判斷」，讓李在一旁連聲拜託。

鍾小平受訪表示，自己標示的就是要杜絕一切的舊習，還給國民黨一個清新的面貌，40年前蔣經國提拔25歲的吳敦義，他若選上，會去找吳敦義商量，找一個比25歲更年輕、更棒的直接徵召參選議員，因為國民黨年輕票太慘了，一定要有一個新的人、新的思想。

鍾小平說，現在年輕人在國民黨沒有任何機會，即使年輕人從政，也都是貴族的後代，這樣一個貴族的政黨應該改變，否則這樣的黨下去是沒有機會的。所以他定調，今天不是他跟黃呂在選舉，而是改變與不改變、守舊與創新的一場戰。

談到選後會不會因為現在的摩擦，導致黨分裂？鍾小平否認，他說，彼此都有君子風度。