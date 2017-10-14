台灣商店賣納粹旗貼紙 以色列代表要求下架

2017-10-14 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕納粹政權在世界史中是象徵大屠殺的邪惡主謀，散佈仇恨與恐怖主義，而近日竟然被人發現在新竹一家汽車用品商店中在販賣納粹旗貼紙，商品標示還說這是德國國旗，事情被傳開後，以色列駐台代表跳出來呼籲台灣當局應該要求全面下架相關商品。

「新竹爆料公社」在昨日有網友在上頭貼出相片，相片中有各國國旗貼紙，但有眼尖網友發現，德國國旗竟然是一面納粹旗，強烈質疑店家這種東西也敢賣，批評沒有國際觀意識。據《蘋果》報導，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭（Asher Yarden）聽聞此事後，對於納粹圖騰被拿來當商品販售的事情表達強烈譴責。

游亞旭指出，納粹圖騰代表著一個邪惡政權，草菅人命的恐怖主義，恫嚇與煽動人心的邪惡。如今這樣的符號竟然被拿出來販賣，還說是德國國旗，實在讓人難以接受，呼籲台灣當局應該採取行動，要求全面下架相關產品，並透過教育讓台灣民眾深刻了解二戰納粹屠殺史實與箇中教訓，避免這類事情再度上演。

事實上，在去年底新竹光復中學校慶時，就有學生在遊行中扮納粹，以為有趣，惹出不小的風波，校方與政府為此也對相關國家發出聲明鄭重道歉。而這次同樣在新竹又發生這樣的事情，短短一年內發生了2次，讓不少網友表示十分不應該。