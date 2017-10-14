竹市明年總預算破200億 16年來首度不虛列補助

2017-10-14 20:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府編列107年度總預算，近日出爐，歲入為188.24億元、歲出為204.36億元，是近10幾年來歲出首度突破200億，也是16年來首度不再虛列中央未有文號的補助項目，整體來說，增加的歲出費用以軍公教加薪新增4.6億元人事費最多。

歲出歲入短差16億 舉債方式弭平

新竹市主計處長蘇文樹說，新竹市106年度總預算歲入為190.13億元、歲出197.54億元，雖有7.4億元的短差，原本要舉債，但到今年10月為止都還未舉債。而107年總預算，歲出首度突破200億元，歲出與歲入短差16億元部分會採舉債方式弭平，若依今年度的執行情況，應不會舉債。

蘇文樹說，明年度總預算也首度不再虛列中央沒有文號的補助項目，這是新竹市16年來首次這樣編預算，讓預算編列正常化，也減少浮編及虛列。此外，明年度總預算雖然歲出提高，長短期債務卻是逐年減少，以市長林智堅上任近3年來，長短期債務已從130億元降到112億元，市府已還掉18億元的長短期債務，財政情況相對穩定。

加薪、社福及建設 歲出編列204億

而107年度總預算歲出部分會編到204.36億元，比今年度新增6.8億元，主要增加部分是中央明訂的軍公教加薪和約聘雇、臨時人員加薪的人事成本，這個部分為4.6億元。

此外，歲出增加部分還包括關埔國小新建國小的市府配合款1.2億元，及4歲以上幼兒教育津貼7500萬元經費和路平專案新增5700萬元，加上元培街148巷拓寬的1.2億元和市中心人行步道空間1.5億元等社會福利及相關建設經費。

蘇文樹強調，新竹市107年的總預算目前已大致編好，也由各單位向市議會各黨團提出說明，預計月底會送市議會定期大會審議。