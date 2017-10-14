賴揆拍板 全國工業區閒置土地強制拍賣

2017-10-14 16:31

〔記者李欣芳／台北報導〕關切企業投資障礙「五缺」的缺地議題，面對全國工業區閒置土地，行政院長賴清德今天下午主持會議拍板，決議採取強制拍賣，賴揆指示有關法規設計及執行面，請政務委員羅秉成召集法務部及經濟部進一步研商，原則採取「先罰後賣」，若地主仍不釋出土地，政府得「強制拍賣」。

行政院發言人徐國勇轉述說，賴院長請羅政委在下週四之前確定條文的文字內容，以便當日行政院長與民進黨立委的便當會上決定。

徐國勇說，賴院長裁示要注意土地供需問題，並非各個產業都缺地，目前產業需求580公頃土地，兩年內，政府即可盤點出604公頃供產業需求，詳細數據請經濟部再進一步盤整並透過多方媒合，提供產業所需用地。

有關產業園區容積率放寬部分，賴揆則指示原則以6都為主，請內政部邀集6都都發局長或都市計畫單位之負責人，告知6都產業園區容積放寬係為解決產業五缺之土地缺乏問題的重大政策，請6都配合。至於 有關財政部所有的公有工業地出售部分，請財政部公開資訊並設立單一窗口。

今天下午會議由經濟部報告，與會正副首長包括行政院秘書長卓榮泰、政務委員張景森、陳美伶及羅秉成、行政院發言人徐國勇、財政部長許虞哲、經濟部長沈榮津、主計長朱澤民、環保署長李應元、內政部次長花敬群、科技部次長許有進等人。