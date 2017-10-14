豪雨成災 賴揆18：30視察中央災變中心

2017-10-14 16:15

〔記者陳薏云／新北報導〕受到颱風外圍環流影響，台灣各地降下豪大雨，今天下午3時，由交通部政務次長范植谷主持中央災害應變中心第二次工作會報，會中提到台7線陰雨災坍方，預計今下午5時修復，全台共1萬4530戶停電，經修復後仍有315戶停電，將持續搶修，另也提醒雨區南移，東半部、屏東及北部地區有豪雨以上等級的降雨，行政院長賴清德也將於晚間6點半前往中央災害應變中心視察。

據中央災害應變中心統計，目前台東縣太麻里鄉為一級淹水警戒區，全台積淹水災情共24處，其中6處已退水，災情多集中在宜蘭縣的五結鄉、冬山鄉及花蓮縣的富里鄉。另全台發布土石流黃色警戒308條，座落於5縣市17鄉鎮60村里；紅色警戒63條，座落於4縣市10鄉鎮23村里。

果菜交易價部分，台北果菜批發市場交易價與昨日比較，交易量增加2.8％，價格上漲6.9%。西螺果菜批發市交易量則減少0.9％，價格上漲1.6％。

另教育部表示，澎湖縣馬公國中棒球場屋頂鐵皮半毀，災損金額初估5萬元。臺東縣各級學校計238所均已停班停課。

內政部統計，從昨天開始，無人員因風雨傷亡，共接獲10件緊急救難，包括溪水暴漲、土石坍方，其中臺東縣卑南鄉龍泉路16號知本富野渡假中心土石流沖入飯店後方spa區，警消緊急疏散6名房客，並無立即性危險。全台5處災情封閉路段，台7線1處（93K+320~93K+400）、台20線1處、台23線1處、台7甲線2處。

另新北市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等4個縣市進行預防性疏散撤離，疏散撤離人數共計158人。入山民眾多已通知下山，目前仍有219人未連繫上。