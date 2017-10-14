企業抱怨缺水 賴揆要求速盤點水利建設降低漏水率

2017-10-14 13:52

〔記者李欣芳／台北報導〕關切企業投資障礙「五缺」的缺水議題，行政院長賴清德今天上午召開跨部會會議，面對目前每天供水有40萬噸缺口，賴揆指示經濟部等相關部會盡速召開會議盤點各項水利設施建設、期程、所需經費及可能遭遇困難並排出優先順序，並責成自來水公司會同農委會檢討自來水及農業用水漏水情形並提出對策。

目前全國自來水漏水率約15.6%，農業用水漏水率全國平均在25%以上，賴揆認為漏水率有再下降的空間。

行政院下午發布新聞稿，政院發言人徐國勇轉述說，上午會議一開始，經濟部長沈榮津先報告本次豪雨整備作為及中央災害應變中心開設情形，院長非常關心豪雨災情，指示相關部會嚴陣以待，院長也與相關縣市首長通電話表達關心，地方如有需要，中央一定全力盡速提供資源。

今天上午會議主題為「企業投資障礙『五缺』議題之水資源」，徐國勇說，台灣降雨豐沛並不缺水，但因為地勢關係，82%的水流入大海或蒸發，只有18%雨水可供運用，加上豐枯水期雨量差異極大，因此水的開源、節流與調度至關重要。

徐國勇說，院長裁示分為開源與節流兩方面，開源方面，首先請經濟部等相關部會盡速召開會議盤點各項水利設施建設、期程、所需經費及可能遭遇困難並排出優先順序；其次，請經濟部盡速整理出微水力加強開發，並注意區域平衡。

節流方面，徐國勇說，院長首先請自來水公司會同農委會檢討自來水及農業用水漏水情形並提出對策；工業用水大戶方面，每家工廠尤其工業用水大戶務必要求回收再利用所使用的工業用水，並要求應設置儲水設備。再者，都市計畫各項工程從整地開始，應該要求有節水閥設計及儲水設備。

最後，賴揆表明要檢討水庫定義，認為水庫定義會導致開發限制的利用，請經濟部檢討研究鬆綁法規。

徐國勇說，院長認為國家產業發展與水資源的運用要更具前瞻性，因此請國發會盡速召開會議討論未來20年國家產業發展目標。

上午會議由經濟部報告，與會正副首長包括政務委員陳美伶、政務委員吳宏謀、經濟部長沈榮津、農委會主委林聰賢、環保署長李應元、科技部次長許有進、台水公司董事長郭俊銘等人。