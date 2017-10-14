獨家》不畏李婉鈺 民進黨、時代力量市議員搶進這一區

2017-10-14 13:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新北市議員李婉鈺遭爆料酒後失態，上節目道歉又加碼爆料引起熱議，李婉鈺選區為板橋區，每次議員選舉都很激烈，除了無黨籍的李婉鈺形象爭議，原民進黨籍市議員張宏陸已經選上立委外，國民黨籍市議員周勝考捲入遠雄弊案，外界預估此區將有2至3席的新人空間。據透露，曾任吳思瑤助理，原本外界看好可接棒吳思瑤選士林北投區議員位置的戴瑋姍，可望轉戰新北市板橋區。而時代力量則屬意由柯文哲前選舉幕僚彭盛韶出戰。

民進黨全代會日前通過「2018年直轄市議員提名特別條例草案」，原本有規劃特定區域保障青年、多元族群參選，這幾區大多是因為議員選上立委、入閣或被開除黨籍，不過由於此方案遭到地方反彈，因此黨中央另擬一版本，改讓新人、青年的初選民調最多可加權20％。這樣的改變，也讓許多原本支持年輕幕僚參選的派系或政治人物，改支持較年長、長期在地方經營的樁腳或里長參選，勝算較高。

據了解，吳思瑤會全力支持地方辦公室主任陳賢蔚參選台北市士林北投區議員，戴瑋姍日前已經離開吳思瑤辦公室，部分新系人士傳支持戴瑋姍轉戰板橋區。

地方人士指出，目前新潮流在板橋另有前議員林水山之子林欣磊已經在勤跑基層，之前有聽說新潮流要派一個女生來，沒想到是戴瑋姍。

戴瑋姍就讀台大時期，曾擔任台大研究生協會會長，參選時與對手陳思宇（現為台北市政府副發言人）交手，原本兩人可望再度於台北市士林北投區交手，但如今傳戴瑋姍可能轉往新北市參選。

而吳思瑤另一名前助理黃守達，也已經在台中市耕耘，準備接棒原台中市中西區議員黃國書選上立委之後所遺留的議員席次，今天（14日）召開參選記者會，有18名跨各個世代的律師到場力挺。

吳思瑤受訪時說，年輕人要去嘗試開拓新的選區都是非常好的事，像她自己就是板橋出身，後來被派到台北市士林北投選舉，能夠多嘗試都很好。

板橋區是兵家必爭之地，時代力量在新北都會區佈下重兵，近期將出版新北市刊物《新北新力量》，智庫副執行長彭盛韶也開始兼任板橋區主任，將會在明年選舉中出戰板橋區。

台大資工系畢業的彭盛韶，妻子是歌手史茵茵，他於2014年選舉時，在柯文哲陣營捲入「老鼠尾竊聽事件」，一度遭列為被告，後來獲不起訴。

對於時代力量提名問題，時代力量發言人吳崢回應，時代力量的提名人選將在明年初對外公布。