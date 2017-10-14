賴揆致電縣市長了解豪雨災情 應變中心改一級開設

2017-10-14 13:26

〔記者李欣芳／台北報導〕連日來致災性豪雨襲台，全台各地從昨晚開始陸續下起豪大雨，行政院發言人徐國勇今天下午表示，行政院長賴清德一大早就到行政院坐鎮，並親自打電話和多位縣市長聯繫，了解各地下雨情形，並且要求要掌握各地土石流警戒情形，做好紅色警戒土石流區域的人員疏散，以人民安全為第一考量。

徐國勇說，賴揆全程掌握豪雨情形，並指示各部會依權責開設應變小組因應。中央災害應變中心分2級開設，經濟部昨晚9時成立2級應變小組，昨晚11時30分更提升為1級開設。

徐國勇表示，經濟部水利署官員向院長報告員山子於上午7時停止分洪，並預估下午1時、3時可能會有比較大的雨情，不排除可能會再分洪。

徐國勇進一步指出，經濟部長沈榮津一早即坐鎮中央災害應變中心，並於開完防災會議後，立即趕到行政院參加「企業投資障礙『五缺』議題－水資源」會議，在該會議一開始，沈部長即先行向院長報告各地雨情及應變中心的應變作為。

徐國勇說，截至目前為止雖有幾處零星淹水情形，但情形都在各地方政府掌控中，水已經陸續消退。

經濟部表示，今天北部、花東地區及屏東地區有較大雨勢，由於連日降雨，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪處慎防淹水，用路行車注意交通安全，並呼籲民眾留意淹水警戒發布訊息，做好防汛準備。