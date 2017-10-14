挺賴揆接軌國際 陳亭妃主張力推第二官語

2017-10-14 12:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕行政院長賴清德日前在立法院表示，將要求教育部成立委員會，並提出「推動英語作為第二官方語言」的計畫。對此，立委陳亭妃指出，賴在台南市長任內，是推動英語作為城市第二官方語言的先驅者，在古都國際化上做出許多具體成果；她未來若能順利當選市長，必將此一成果發揚光大。

陳亭妃表示，賴清德早在2013年、台南市長就職3週年時，公開宣布推動英語作為台南第二官方語言，並在市府內設立第二官方語言辦公室（二官辦），積極推動各項英語友善城市的計畫。陳亭妃指出，台南市推動二官語主要可區分成4大區塊，即「提升公務員英語能力」、「強化學校英語教育」、「建置英語友善環境」、「政府文書及資訊雙語化」；其中，在英語友善環境的營造方面，包括公共設施及服務機構、大眾交通運輸及計程車以及商家等，都積極推廣英語學習及使用，讓外國人在台南生活及行動也能暢行無阻。

陳亭妃認為，賴清德雖北上組閣，但他在台南推動二官語路線的重要意義正逐漸彰顯，因此，這項政策非但不能因賴的離開而懈怠，反而更應該擴大落實；陳提出兩大理由，第一是台積電宣布在台南興建3奈米製程晶圓廠，將吸引大批高科技、高度國際化的人才進駐，這個趨勢正好與二官語路線相得益彰，換句話說，越落實英語友善城市，對大台南的招商引資、吸引國際人流金流越有好處。

陳亭妃表示，第二是讓台南古都風華再現，古都觀光應該要有現代化、國際化、科技化的眼光，比如古蹟的解說、導覽、行銷透過二官語和國際接軌，甚至結合高科技的數位化、虛擬實境的VR等產業，都可讓古都再現風華，吸引國際觀光人潮，創造龎大商機。

陳亭妃指出，台南有著最優質的人文傳統，以及最重視子弟的教育，是著名的教育大城，因此也在競選時提出「教育市長」的理念；對於攸關提升教育品質、下一代競爭力的二官語政策路線，她將抱持著最大的責任心和使命感，在賴清德奠立的基礎上，進一步予以發揚光大。