角逐明年新竹市長選舉？ 議員李國璋：若有機會義不容辭

2017-10-14 12:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨在2018年新竹市長選舉，已有多人表態角逐。地方人士指出，藍營應推派非傳統政治人物的「奇兵」征戰竹市，才能出奇制勝，除了前市長許明財、市議員林耕仁、鄭正鈐等人，市議員李國璋也在臉書語帶玄機透露對市政規劃的想法，是否能在眾多角逐者中脫穎而出，挑戰擁有高民調的現任市長林智堅，在地方引起熱議。

地方人士指出，目前檯面上的藍營市長角逐者在地方上各有票倉，也都是政治熟面孔，卻了無新意，總體上來說，藍營長期爭取不到青年選票，連民眾都希望青壯派站起來，一改國民黨的陳腐之氣。

李國璋指出，藍營新竹市長的選舉提名應會採協調方式產生，若協調不成，還是有機會進行黨內初選，他坦言，不管是誰，即使獲黨提名而出，和綠營競爭下屆竹市長選舉仍會是「很艱困的一戰。」

李國璋說，他最近壓力很大，一方面在市議員和市長參選中做抉擇，另一方面又認為國民黨不能再循以前的方式選舉而不培育新人，這樣無法找回遺失的民心，必須向民進黨一樣開放，讓年輕人有機會站上舞台綻放。

李國璋觀察，目前竹市府對年長者的照顧與關注太少，都將心思放在看得見的短期建設上，比如公園修建，消耗市政資源只為了做形象包裝，卻沒查覺到民意。

最後，李國璋終於鬆口，指他下了決心，將拿出使命感面對市長選舉，近期就會宣布投入參選，倘若真有機會代表藍營成為參選人，絕對會義不容辭全力以赴，當個「為理念放手一搏」的年輕人，萬一提名沒過，他也會大力支持其他同志，不會做出脫黨參選的行為。

國民黨在2018年新竹市長選舉，檯面上已有前市長許明財、市議員林耕仁、鄭正鈐等3名黨員有意角逐，林耕仁及許明財目前仍繼續跑各種行程。

對此，國民黨新竹市黨部主委呂學樟指出，明年底新竹市長選舉的提名作業，會經黨中央開會訂定特別辦法成立選舉提名小組，再由小組成員進行評估和協調，最後由黨主席宣佈提名人選。