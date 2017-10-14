涉詐領助理費 南市議員陸美祈PO文認罪自白？

2017-10-14 12:29

〔記者王捷／台南報導〕台南市議員陸美祈疑似詐領助理費，目前全案還在審理中，不過今日凌晨陸美祈在臉書上PO文，自認「犯了逾越法律的瑕疵」，不過卻沒有承認自己是犯了什麼錯，令外界認為，這無疑是陸美祈的認罪自白，針對這一篇PO文，南檢回應，並不會影響案件偵辦，這一篇文章只能任外界自行解讀。

新潮流系的陸美祈打著「出身平凡」、「單親媽」牌，替弱勢、女性發聲，並在2010年當選南市議員，在第一任期時，除了外界傳出，她與警方隨扈發生相處問題外，沒有傳出政治瑕疵，評價讓地方人士豎起大拇指。

但在第二任議員任期，檢方接獲檢舉，懷疑陸美祈浮報助理費，案發後身邊一名替政壇人物牽線的鄭姓幹部先被逮捕，並以10萬元交保。

風波過後，陸美祈沉寂一段時間，由於疑似觸碰了新系「政治潔癖」，隨後在10月7日宣布不競選下任議員，由立委林俊憲的助理蔡筱薇披上選舉戰袍；陸美祈未來出路將何去何從？地方政壇認為，以新系的聲望可能不會切割陸美祈這樣優秀的人才，應該會安排其他位置讓陸美祈延續政治生命。

宣布退選後，陸美祈今日凌晨又在臉書上PO文，感謝鄉親愛戴，不過因為認知錯誤，觸犯法律瑕疵，希望鄉親原諒，她會勇於面對。

對這番有如「認罪自白」的PO文，法界人士認為，雖然陸美祈最近被外界關注的是詐領助理費案，但PO文中沒有表明自己觸犯何種法律，若真的是對盜領助理費認罪，因沒有向檢察機關自白，恐怕難以被認定與詐領助理費有相關，應該要看陸美祈後續是否願意配合調查。

南檢指出，陸美祈詐領助理費案，還在依程序審理，至於PO文是否能成為認罪事實，只能任由外界解讀。