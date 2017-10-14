蔡英文：積極尋找台灣在國際新秩序的地位

蔡英文總統今出席「2017亞太智庫領袖峰會」開幕式並致詞。（記者張嘉明攝）

2017-10-14 11:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文上午出席「2017亞太智庫領袖峰會」開幕式致詞時表示，她非常重視智庫在形成政策時扮演的不可或缺角色，因此希望邀集現場各位與所屬的頂尖智庫，與台灣一同打造政策性的連結平台，透過此平台相互交流包含中國情勢在內的各項區域局勢研究成果與資訊；總統表示，透過智庫的建議與意見，政府將持續積極尋找台灣在國際社會中的位置。

蔡總統今天上午出席「2017亞太智庫領袖峰會」開幕式，與來自美、日、韓、印度、澳洲、東協等超過30個智庫的領袖會面。

總統致詞時表示，為因應亞太快速、且大幅變化的局勢，此次峰會提供我們絕佳的機會，共同商討亞太區域間重要的議題。事實上，此次峰會也將針對台灣在其中的角色，做深入探討與交換意見。

總統表示，處在環環相扣的世界局勢中，許多區域性安全議題可直接牽動各國利益，尤其是在安全及國防議題。她認為，面對世界的劇烈轉變，政策決定者能不能擁有迅速應變和適應環境的能力，至關重要。而有效應變的能力，則需仰賴相關研究單位做周全的資訊收集與研判，並提供中立的建議與分析。

總統提到，她非常重視智庫在形成政策時，扮演不可或缺的角色。她在2011年擔任民進黨主席時，成立了「新境界文教基金會」，幫助政黨建立了政策規劃的平台。事實上，該基金會當時所提出的許多建議，都為今日執政的諸多政策方向打下了紮實的基礎。

總統強調，政府機關必須因應很多眼前的問題，而智庫則能將眼光放得更遠，擘劃長遠的政策藍圖，她期盼亞太智庫領袖峰會能達到兩項期待，一、總統希望邀請各位及所屬頂尖智庫，與台灣一同打造政策性的連結平台。透過此一平台，大家可在研究上互通有無，相互交流，包括中國情勢在內等各項區域局勢研究的成果和資訊。台灣在這些研究方面也都能提供重要的研究貢獻。

其次，總統強調，政府將持續積極尋找台灣在國際新秩序中的位置。而各位智庫的建議和意見將可為台灣在重新定位的過程中，提供新的思考角度。過去數十年來，在亞洲的經濟發展中，台灣不僅一直扮演關鍵的角色，對於亞太地區的和平、穩定及繁榮，台灣也做出舉足輕重的貢獻，事實上，台灣人民也有意願、有能力，對國際社會做出更多有意義的貢獻。

總統說，相信亞太區域會因為台灣跟鄰近國家還有國際社群的共同努力，而變得更安全、更繁榮。她也希望各位可提供分析及建議，協助亞太區域建立更多合作關係