副處長列席「初審會」報告預算細項 彰縣議會挨批越權

2017-10-13 21:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕聽過初審會嗎？這個新名詞就發生在彰化縣議會！縣議會為審議彰化縣政府明年度（107年度）總預算案，今天要求各局處室副處長出席，報告擬編列預算的細項，此舉引發縣府一、二級主管反彈，質疑初審會形同於法無據的「會前會」、「會外會」，議會過度放大議員權力，惹來越權之議。

議會：幫助縣府把關預算

彰化縣議會秘書長史仁智則反駁越權指控，他說，這是不成文規定，包括縣長和議長都默認，之前都是處長列席，這回只是副處長參加，整個會議討論縣府提案和預算案，預算只占其中一小部分，議會是在幫助縣府把關預算。

縣議會將於10月30日召開定期會、10月23日進行程序會，依預算法和議事規則，程序會召開前，縣府必須把預算案提交程序會，由程序委員討論定期會開會流程，再交由小組審議預算，再送大會決議3讀。

不過，議會今天在第3審查室舉辦約3個小時，由副處長向列席的國民黨、無黨籍等議員報告各部門預算編列情況。

官員：喪失編預算行政權

多位副處長私下發牢騷，編列預算是公部門職權，審議預算才是議員權職；文官體系的事務官，若連編列預算的主導權都要被議會左右，都要聽從議會建議，等同喪失編列預算的行政權，那又何必要官部門自行編列預算？

一名不願具名的處長指出，預算法規定，對於預算案的審議方法，重點在歲出規模、預算餘絀、計畫績效、優先順序為主，法條沒有規定要在正式會議前還要再召開「會前會」進行逐條說明的初審報告，議會作法干預行政權過火了。

這名處長說，既然要在預算法之外，另外召開「會前會」進行預算初審，那乾脆預算給議會編就好，縣府再依照議會之意照單全收再送審就可，何必多此「初審」關卡，造成行政部門的壓力和負擔。

還有副處長說，身為事務官向議員報告縣府提案，爭取支持，是事務官應該努力的，但若連預算編列內容都要逐條逐項說明，「能不能編還要議會點頭？」作法就本末倒置。

對此，彰化縣議會民進黨團總召尤瑞春說，初審會非全體議員列席，法規上也沒有初審會規定，如此作為會剝奪未列席議員權利。民進黨議員李俊諭說，「會前會」非體制內，過去未曾，這屆議會才運作，今年第3年，可能因為公部門覺得此會不必要舉行，引發反彈，議會應該尊重文官體系的職權和專業。

國民黨團副書記長劉淑芳說，魏明谷縣長團隊行政效率不是很強，舉辦初審目的出於好意和關心，議員們先幫忙縣府看一下大方向和建設大輪廓，看有無疏忽漏列之處，怎會跟越權有關？縣府反應過度。

對於初審會事件，民政處長杜國忠指出，議會要求縣府照辦。新聞處長李俊德說，基於府會和諧，尊重議會來文通知，派員列席。