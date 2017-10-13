陸委會：「新南向」與「一帶一路」相輔相成

2017-10-13 20:20

〔記者施曉光／台北報導〕針對今日有在野黨立委質疑目前兩岸關係緊縮以及中國「一帶一路」倡議，蔡政府推動的新南向政策恐怕面臨壓力，難有具體成果，陸委會晚間說明指出，我方推動「新南向政策」與中國「一帶一路」倡議，為不同發展模式，而且不是要與中國進行區域競爭，兩岸各具不同條件及優勢，如果可以相互合作，可在區域內發揮更大力量。

陸委會表示，「新南向政策」綱領中包含「兩岸善意互動及合作」，我方願與對岸就共同參與區域發展的相關議題，坦誠交換意見，尋求各種合作與協力的可能性，蔡英文總統日前也指出「新南向政策」具有高度包容性，與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）、「一帶一路」等區域合作倡議，並非相互競爭，而是相輔相成。

不過，陸委會也表示，中國推動「一帶一路」有其經濟及政治戰略考量，涉及層面廣泛，而且各國對「一帶一路」評價不一，還有國家認為具有相當政治及債務風險，因此各國將視其自身利益及對風險的評估，考慮參與程度。

陸委會並重申，我政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，務實處理兩岸事務，致力維持現狀的主張與承諾堅定且一貫，並將持續向中方釋放善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破，面對中國對於我「新南向政策」可能採取的打壓作為，政府將努力透過各種管道與中方溝通，讓對岸了解「新南向政策」內涵，化解疑慮，爭取雙方可能合作的機會。