懷俄明州長訪台 林佳龍邀請參與台中花博

2017-10-13 17:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕美國懷俄明州長米麥特今天率團拜會台中市長林佳龍，交流城市外交、經貿合作與學術發展等議題。林佳龍說，台中是宜居城市，更是重要的精密機械產業重鎮，明年舉辦世界花卉博覽會，邀請州長與懷州首府夏陽市長參與花博盛會。

市府秘書處說，夏陽市在1981年10月與台中簽署姊妹市，前市長Richard Kaysen曾於102年9月中訪問台。這次拜訪團成員包括懷州參議會議長、懷州農業廳、運輸廳、商務廳等部門首長，除了拜會市府，也盼參訪台中市的新興產業，研商雙方相關企業的未來合作。

米麥特一行人今天拜會市府，林佳龍在經發局長呂曜志、交通局長王義川、農業局長王俊雄與台中市工策會總幹事蔡世寅陪同下，與外賓交流、互贈紀念品；現場也播放影片介紹台中市的城市景觀之美，獲得美方代表肯定。

林佳龍說，台中被國際媒體CNN盛讚為台灣最宜居的城市，今年7月更躍升為全台第二大城；台中市還擁有大肚山60公里黃金縱谷，是工具機、光電、自行車、手工具及航太等產業的供應鏈聚落，產業基礎深厚，日前「台灣五金展」在台中舉行，盼以「ONE-STOP SHOPPING」的採購模式，吸引各國買家來台中觀展採購。

林佳龍提到，台中市明年舉辦世界花卉博覽會，希望藉此讓台中市與世界各國交流對話；而台中市在國際上與不少城市締結姊妹市，將邀請各姊妹市代表到台中共襄盛舉，也歡迎州長屆時前來參加。

米麥特表示對台中市印象深刻，也希望在經貿交流外，增進大學院校的互動，促進學術發展；林佳龍表示贊同，並說靜宜大學與美國樹城州立大學簽定MOU，台中學生未來有機會在美國尋求培訓機會，提升就業能力，期盼透過學生交流開啟城市間全面合作，促成台美更緊密的關係。