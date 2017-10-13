中市107年總預算1103億 議會通過一讀

2017-10-13 17:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市「囝仔轉大人」，再創新高的107年度總預算案今天完成一讀，歲出1301.86億元，歲出增加較多的有教育科學文化、經濟發展、社會福利等；附屬單位預算，收入569.83億元、支出586.95億元也完成一讀。

市府主計處長蔣建在市議會報告指出，總預算案歲出1301.86億元，各項支出中，以教育科學文化、經濟發展、社會福利等為重點，其中教育科學文化編列518.28億元居首位，占39.81％；社會福利支出編列185.61億元，占14.26％。

他又說，公共建設、道路交通、水利建設、觀光文化、環保植樹等層面，市府在財政穩健原則之下，配合施政重點充實各項發展；歲入1103.16億元，主要來源自稅課收入、補助收入等，歲出歲入差短198.7億元，全數以賒借收入彌平。

蔣建中分析說，歲出經常門編列1053.89億元，較上年度增加6.1％、60.62億元，主要增加長照10年計畫、托育一條龍暨擴大幼兒園增班設園等經費；資本門247.96億元，較上年度減少9.6％、26.47億元，主要減少捷運綠線經費。

各項預算主要項目，包括老舊校舍改建、舊東勢高工改建、托育一條龍、幼兒園增班設園、高中職領航計畫青年希望工程、食農教育及營養午餐補助、長照10年計畫、社區照顧關懷據點、托老一條龍、長青學苑及快樂學堂等經費。