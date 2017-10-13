接見10大青年與有榮焉！ 賴清德：鼓舞青年追夢

賴清德今天在行政院接見第55屆10大傑出青年。（圖擷取自賴清德臉書）

2017-10-13 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今天接見第55屆十大傑出青年，他表示，能當選十大傑出青年相當不容易，更是無上的光榮，能與當選人見面，「讓我與有榮焉！」

賴清德表示，這11名當選人有共同精神，除了充滿使命感、犧牲奉獻的精神，並全心全意的投入；對於有夢想或正在尋找方向的年輕朋友，都是最好的學習榜樣。

賴清德說，11名當選人不限定特定領域，有的為台灣社會、有的為族人，還有將台灣的大愛及研發成果貢獻給國際，都在提醒了我們，只要下定決心，夢想一定會實現。

賴清德說，成功不限於出身或個人先天的條件，只要有著學習成功的精神，在工作崗位上盡心付出，每個年輕朋友，都有機會成為傑出青年，而他也相信，這些傑出青年的故事，可以鼓舞台灣更多的年輕人勇敢追夢、實現自我，也會讓我們的國家更進步、更有希望。

此次的十大傑出青年，當選者包括曾祥非（台北醫大大腦與意識研究中心副教授）、楊勝凱（啟英高中餐飲管理科老師）、林之晨（AppWorks創辦合夥人）、趙子凡（台北榮總心臟內科醫師）、王嘉勳（台灣原住民部落振興文教基金會執行長）、戴資穎（羽球國手）、陳金鋒（富邦悍將棒球隊副領隊）、鍾華瑄（微型藝術駐村藝術家）、黃麟傑（調查局南區機動工作站調查官）、謝瑞裕（豐滿生技董事長）、楊右任（「舊鞋．救命」活動理事長）。