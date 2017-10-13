鍾小平批請客吃飯送禮 黃呂錦茹反駁

2017-10-13 15:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市黨部主委選舉下週投票，台北市前民政局長黃呂錦茹出面挑戰台北市議員鍾小平，競爭激烈。鍾小平今召開記者會，痛斥對手黃呂錦茹違反選舉公約，不但請客吃飯，竟還送茶葉當伴手禮，並點名黃呂錦茹的夫婿黃秀莊，和現任台北市長柯文哲交好，未來將無法帶領國民黨奪回北市，呼籲還給國民黨一個公正清白的選舉。對此，黃呂錦茹強調，當天是應邀出席餐會，沒看到所謂的茶葉，跟柯文哲私下沒有往來，都是公開的，絕對不會有影響。

鍾小平下午舉行記者會，指對手黃呂錦茹在10月9日晚間，在士林宴請吃飯、送禮。鍾痛批，國民黨主席吳敦義三令五申，黨部主委選舉一定要是一場雙方遵守公正、清白的選舉，兩人都簽有公約，誓言不請客、不吃飯、不送禮，結果黃呂竟違反公約，徹底影響風氣。

此外，鍾小平指出，黃呂錦茹的夫婿、台北市建築師公會理事長黃秀莊，與台北市長柯文哲私交甚篤，跟台北市建商也非常熟稔，質疑黃呂錦若當選台北市黨部主委，於公於私都和柯文哲如此密切，要如何制衡、攻擊，讓柯下台，將導致戰力大打折扣，而這也是基層黨員的憂慮。

對於外傳吳敦義主席在這次選舉挺黃呂錦茹，鍾小平駁斥，吳已經公開表示，如果他和家人偏袒任何人，他就辭去黨主席一職。

稍後黃呂錦茹接受電訪時，則大力反駁鍾小平的指控表示，自己是受邀出席餐會，基層黨員或是基層朋友邀請，都會出席，不然會很失禮，並不是自己花錢請客吃飯。黃呂也反嗆，要鍾小平拿出證據，證明跟柯文哲很要好。黃呂強調，夫婿身為北市建築師公會理事長，因此常為市府提供專業意見，但絕對沒有所謂的淵源，更從未私下和柯文哲碰面。