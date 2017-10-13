中共十九大之後 賴清德：對兩岸沒悲觀權利

2017-10-13 15:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨立委陳怡潔今天質詢中共十九大之後之兩岸關係新模式及外交挑戰，行政院長賴清德回應，中國在外交上不斷封鎖台灣，如此只會讓兩岸更加疏離，總統不斷對中國釋放善意，兩岸新模式應該要期待，台灣對兩岸關係也沒悲觀的權利。

陳怡潔詢及兩岸關係，表示在中共十九大之後，兩岸關係是否會重回外交角力，在總統蔡英文領導下，是否能創造兩岸新模式，而未來在國際場合上，是否會面臨「被斷交」等挑戰、是否會重回烽火外交或金錢外交老路。

陸委會主委張小月表示，中國對台決策有很多系統，國台辦是其中最重要的之一，對於兩岸的關係發展，十九大之後的政治報告應會提及台灣，屆時就會知道中國對台政策方向。

賴清德回應，台灣社會希望兩岸和平穩定發展，且蔡總統在就職演說中，也對兩岸關係釋放很多善意，兩岸新模式應該要期待，不管十九大之後會如何發展、國台辦主任會是誰，大家都應對兩岸和平發展充滿期待。

陳怡潔問，若十九大之後兩岸關係沒變好，是否會面臨被斷交。賴清德說，這要看可歸責於何方，要了解一個事實，是中國在外交上不斷封鎖台灣，反而讓兩岸人民感情更疏離，中國領導人應充分了解台灣真正心聲為何。

對於金錢外交疑慮，賴清德說，總統一直強調外交是要提供實質幫助，而非用錢交朋友，且兩岸雙方若不斷講鼓勵的話，自然就會變好，若不斷釋放善意、講出事實，中國自然會正視，台灣對兩岸關係也沒悲觀的權力。