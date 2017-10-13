推動新南向 泰國前外長籲台灣分享民主經驗

2017-10-13 14:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕泰國前外交部長卡席特（Kasit Piromya）昨於玉山論壇發表演講。他指出，東南亞國家可以透過新南向政策，與他國進行人才與經濟層面的交流，但若沒有搭配政治開放與轉型，新南向政策只能達到某種程度的成功；卡席特說，台灣應與東南亞國家分享過去20年間的政治轉型經驗，讓其他國家也同樣能享有經濟與政治自由。

玉山論壇昨進入第二天議程，繼首日邀請美國小型企業署投資與創新辦公室副助理署長施敏芬演講後，昨日則安排泰國前外交部長卡席特（Kasit Piromya）、南韓前副總理玄旿錫（Hyun Oh-Seok）發表專題演講。

卡席特在會議中指出，總統蔡英文在日前國慶演說表示，政府要守護台灣民主價值，他認為這可以連結台灣要推動的「新南向政策」；卡席特說，中國在過去10年中崛起，不斷透過自身案例，向他國輸出「民主只會帶來不穩定」的概念，但「我們真的只想要錢嗎？」他表示，台灣已經是一個已開發國家，台灣能達到如今現代化的規模，主要是因為自由與民主。

他認為，捍衛民主價值的力量、藉此與中國抗衡的想法，不只存在於台灣人民與領導階層中，卡席特說，台灣可以與東南亞國家分享過去20年間，在政治轉型上的經驗，讓東南亞國家人民認知到他們也能享有同等的經濟與政治自由。