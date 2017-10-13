談柯P連任 北市議長吳碧珠：現在只是空氣票

2017-10-13 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自世大運後人氣回溫，連任之路看似光明。但台北市議會議長吳碧珠認為，目前只是空氣票，不能投射到實質選舉。

吳碧珠接受《POP搶先爆》專訪時表示，柯文哲的思緒屬於跳躍式的，常常前一句話和後一句連不起來，但最近柯P有在修飾自己的用語，不像以前快言快語，現在的回答比較謹慎、精準一些。

吳碧珠分析，政治圈進入戰國時代，世代交替會影響選舉結果，而柯P較受40歲以下民眾歡迎，但40歲以上的人會以政績評定他適不適任，強調現在都是空氣票，不能投射到實質選舉。