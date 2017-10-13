泰王辭世週年 駐泰代表處辦數位攝影特展

2017-10-13 14:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕為彰顯台泰深厚友誼，駐泰代表處將於泰王浦美蓬駕崩週年，舉辦數位攝影特展。代表處表示，泰王曾於1963年6月5日至8日進行正式國事訪問，留下珍貴照片31幀，此次代表處特別與「Vision Thai 看見泰國」合作，盼民眾了解這段台泰重要的歷史，藉以緬懷這位台灣永遠的摯友。

駐泰代表處指出，泰王1963年訪台時，除走訪台北總統府、圓山飯店、松山機場、國立台灣博物館、忠烈祠等地，也至桃園石門水庫、龜山鄉農家，與台中清泉崗機場、霧峰北溝故宮、中興新村等景點參訪，正式開啟兩國農業合作的濫觴。

駐泰代表處說，1971年泰國自台灣空運2000株各種溫帶果苗及蔬菜種子至泰北試種；1972年泰方組團訪台，遠赴福壽山農場實地考察；1973年中華民國政府正式派遣農業專家赴泰北勘查，擇定安康、大蒲等地開始試種，從果樹開始逐步擴展到蔬菜、花卉、造林及農村開發，將泰北地區滿山遍野罌粟花改種高經濟價值作物。

代表處強調，此種合作關係促進了泰北高地的發展，其經驗則繼續傳承援助其他鄰國，堪稱國際合作的典範。台泰農業合作歷久不衰，迄今我財團法人「國際合作發展基金會」仍派遣農業專家常駐泰北服務。

為彰顯我國政府與深受泰國民眾愛戴之泰國國王蒲美蓬深厚的友誼，駐泰國代表處特別整理蒲美蓬陛下伉儷於1963年6月5日至8日，應邀到中華民國進行正式國是訪問珍貴照片31幀，將於泰王駕崩週年10月13日至26日舉辦數位攝影特展，以緬懷這位泰國近代史上最偉大之君王，以及中華民國政府永遠的摯友。