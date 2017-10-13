傑青林之晨直言英語教育失敗 賴揆指示研擬列第二官方語言

2017-10-13 13:35

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德中午在行政院，接見國際青年商會中華民國總會第55屆10大傑出青年當選人，「企業、創業及經濟發展類」當選人林之晨，當著賴揆、教育部長潘文忠的面直言，政府推新南向，推動經濟轉型，但最缺憾的一塊拼圖是英文教育太失敗，他因此趁機獻策，盼將英文列官方語言。

賴清德上午稍早在立法院接受質詢，民進黨立委吳思瑤呼籲政府把英語列為第二官方語言，賴揆說，教育部將先成立英語成為官方語言的推動委員會，並研擬相關期程，但要給教育部一點時間。

潘文忠中午在會見青年當選人後受訪表示，教育部將找學者專家成立推動委員會，進行研議。

賴清德一看到體育技藝類當選人陳金鋒，便說「這是我們台南人」，以前都全壘，兩人相見歡，陳金鋒致詞時表示，他很榮幸得到這個獎，雖然退休不到1年，但希望能以最大能力幫台灣的棒球，努力讓台灣的棒球更好。

賴清德首先恭禧每位當選人，他表示，這是無上的光榮，頒這個獎除了肯定得獎者，也勉勵年輕人，10大青年成功就是年輕人的典範，都在有使命感，有犧生奉獻的精神，全力投入，其次，不限定哪個領域能成為成功的目標，每人的故事提供給年輕人學習的榜樣，有為者亦若是，能學成功的精神就有機會成為傑出青年。他強調，年輕人只要下定決心，夢想一定會實現。