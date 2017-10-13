林姓女作家案 衛福部批偏頗、監委反擊「勿卸責」

2017-10-13 13:19

〔記者施曉光／台北報導〕監察院昨日針對補教名師涉及林姓女作家因疑遭誘姦而自殺，所凸顯的補習班管理疏失案，通過監委王美玉、仉桂美調查報告並糾正教育部，促請衛生福利部檢討改善，衛福部官員接受媒體訪問時提及「監察院的說法有偏誤」，「中央（衛福部）沒有失職的地方」，引發監委不滿，今日罕見發出聲明要求衛福部先看清楚調查報告，「勿卸責」。

負責調查本案監委在聲明一開頭，就以粗黑字體，質疑衛福部「尚未接獲」監院調查報告，就在昨日對媒體做出回應。

聲明並指出，衛福部對於先前林姓女作家過去疑遭誘姦，在尚未釐清法令適用要件，就先以LINE通訊軟體通知台南市政府社會局處理相關媒體涉及報導疑似被害人隱私問題，導致新聞、網路媒體隨即噤聲下架，後經民眾質疑、台北市政府觀光傳播局認定為「符合社會公益」，毋庸遮掩，衛福部才又認定符合公益性。

監委認為，此事引起重大爭議，政府威信備受到挑戰，也顯示政府機關在法令適用認定過程的程序以及橫向聯繫都有不足等情形。

根據監委調查報告指出，我國短期補習班長期多未依性騷擾防治法第七條規定，落實設立申訴管道或訂定性騷擾防治措施等相關作為，衛福部也未發揮實地查核監督改善功能，現況掌握失靈，應予檢討。

監委聲明指出，衛福部在揭示監院約詢前的補充資料中指稱，102年至106年將補教業列入辦理各直轄市、縣市政府性騷擾防治業務評鑑指標，各直轄市、縣市都已落實補教業查核，但根據教育部調查各縣市情形顯示，只有宜蘭縣填報已完成短期補習班公開揭示申訴管道，其餘部分縣市填報數據顯示仍未落實，甚至整體填報數據不明，可見衛福部所謂各直轄市、縣市都已落實補教業查核等語「顯不足採」，「亦證該部未能掌握現況之失」。