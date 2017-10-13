農業局捕蜂捉蛇成本貴委外近3倍 桃議員轟：別辦了

2017-10-13 11:59

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市政府為減輕消防人員勤務壓力，2015年10月起由農業局運用義勇消防組織人力，成立「桃園市捕蜂捉蛇工作大隊」，年度預算2500萬元。市議員謝彰文今日在市議會質詢表示，農業局自辦捕蜂捉蛇業務平均每案成本2776元，相較委外每案1060元，高出2.6倍，要求農業局改善；市議員黃婉如則直說，「農業局捕蜂捉蛇業務應做結束，不要做出錢的冤大頭」！

桃園市農業局、新聞處今天在市議會進行工作報告，謝彰文質詢提出，就農業局2016年捕蜂捉蛇案件發現3項缺失，一是成本分析發現，2016年總受理案件7947件，含義消服勤津貼及出勤車輛租金，不包含油資，平均每案成本2776元，相較於委外每案1060元，高出2.6倍；二是人力未依淡旺季做妥善調度，常在重要關鍵時刻未能提供幫助，引發民怨；三是農業局運用義勇消防組織人力，有專業度不足之虞。

黃婉如則說，農業局美其名將捕風捉蛇業務收回自辦，但實際上卻是晚上10點前是由農業局組織義消組成的工作大隊負責業務，但晚上10點後仍由消防局負責，結論農業局只是出錢而已，抨擊「農業局沒有必要做冤大頭」，要求農業局捕蜂捉蛇業務應結束。

對此，農業局長郭承泉回應，經費還包含人力教育訓練等費用，坦言有淡旺季人力配置問題，針對議員所提問題會進行檢討。