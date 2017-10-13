明年歲出總預算1.9兆元 較上一年增加0.9％

2017-10-13 10:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日列席立法院院會，報告「107年度中央政府總預算案」，明年度歲出部分由林全內閣編列的1兆9850億元，賴內閣改列為1兆9918億元，較上年度預算數增加178億元，約增0.9%。

根據報告，明年度歲入為1兆8974億元，較上年度增加563億元，約增3.1%；而預算歲入、歲出相抵，短差為944億元，連同債務還本792億元，共須融資調度財源1736億元，全數以舉債（占歲出8.7%）予以彌平。

總預算案的歲出部分，有「文化台灣、綠能矽島、智慧國家、公義社會、幸福家園」五大編製重點，其中明年「文化支出」方面編列263.6億元、原住民族相關經費260.4億元。

為打造綠能矽島，明年度產業創新計畫經費396億元，加上前瞻特別預算224億元，共計620億元，較上年度增加34%；政府科技發展計畫編列977億元。

此外，為打造下一世代所需基礎建設，促進國家整體發展及區域平衡，也編列公共建設計畫經費1617億元，加上「流域綜合治理計畫特別預算案」147億元、前瞻特別預算731億元，及營業與非營業特種基金所編計畫型公共建設經費1254億元，共3749億元，較上一年度增加13.1%。