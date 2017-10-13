李翔宙請辭不成今請假 賴清德：可能心情還沒平復

2017-10-13 09:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕退輔會主委李翔宙昨在立院備詢時遭國民黨立委圍剿，質疑李離開國民黨是為了「求官」，李強烈不滿於下午宣布請辭，事後行政院雖慰留不准辭，但李今仍請假。對此，行政院長賴清德今受訪表示，已與李通過電話，請假可能是心情還沒有平復，希望他能繼續留下來工作。

賴清德指出，李翔宙自從接任主委後，積極任事、成效也非常好，同時也幫助許多榮民，昨日立法院發生的插曲讓他感覺到受辱，因李完全不是民進黨黨員，是完全基於服務物過去軍中袍澤，要服務榮民才接任退輔會職務，「所以我已經慰留他。」

「他請假可能是心情還沒有平復！」賴清德說，可以給李多一點時間，希望他能夠留下來，繼續服務榮民及推動相關工作，讓退輔會的進展能持續下去。

賴強調，他自己昨天已與李通過電話，行政院昨天也發布新聞，對李這一年來的工作表示肯定，「希望他繼續留下來工作」。

媒體追問電話中李翔宙是否辭意甚堅？賴清德指出，感覺上是覺得遺憾，因為李一生戎馬、功在國家，在這年紀出來當主委完全是為了服務榮民，沒想到到立法院備詢卻被誤解。

賴清德說，電話中「他有一點挫折，我鼓勵他、勉勵他，立委質詢事情有則改之、無則嘉勉」，這是台灣民主常態，希望他秉持過去服務榮民的精神，繼續留下來。

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