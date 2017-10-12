台女童高燒猝死機艙 外交部全程協助

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對台灣5歲女童昨日於搭機途中高燒後不幸死亡一事，外交部表示，該班機臨時降落於科威特機場，我駐科威特代表處於接獲消息後，第一時間即派員前往機場與女童家屬會合，除予慰問外，並全程陪同協助家屬辦理入境、赴警局備案、申辦死亡證明等手續。
外交部表示，駐處配合科威特法規，協同科方封棺並辦理遺體出境文件，我駐科威特代表牟華瑋赴旅館探視慰問，家屬對駐處積極協助十分感謝。
外交部表示，由於女童家屬強調盼能保有隱私空間，外交部予以尊重不便提供進一步細節，亦盼國內媒體能低調處理。
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〔記者彭琬馨／台北報導〕針對台灣5歲女童昨日於搭機途中高燒後不幸死亡一事，外交部表示，該班機臨時降落於科威特機場，我駐科威特代表處於接獲消息後，第一時間即派員前往機場與女童家屬會合，除予慰問外，並全程陪同協助家屬辦理入境、赴警局備案、申辦死亡證明等手續。
外交部表示，駐處配合科威特法規，協同科方封棺並辦理遺體出境文件，我駐科威特代表牟華瑋赴旅館探視慰問，家屬對駐處積極協助十分感謝。
外交部表示，由於女童家屬強調盼能保有隱私空間，外交部予以尊重不便提供進一步細節，亦盼國內媒體能低調處理。