綠營高雄市長初選協調有共識 農曆年前後民調

2017-10-12 18:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會今天徵詢有意角逐縣市首長者民調時間，而高雄市是綠營票倉，黨內競爭激烈。據透露，高雄場共識為過年前、後進行民調，趙天麟和林岱樺希望有辯論，高雄市黨部主委黃彥毓在會中表示，小英總統也希望陳菊鎮守南台灣，如果太早產出新的候選人，可能會有「兩個太陽」的狀況，他把這些資訊提供選對會做參考。

備戰明年九合一地方選舉，民進黨今天啟動初選徵詢機制，黨中央約見有意角逐者到中央黨部協調民調日期。第一場次為宜蘭縣，第二場次為台南市、第三場次為高雄市、第四場次為嘉義縣。高雄部分，包括綠委陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳都希望能夠爭取出線。

趙天麟會前受訪表示，他主張「一加一」做法，初選前一個月，可以舉辦一場以上的辯論會，才不會變成每次初選的新聞都是政治角力，都會被形容成「刀刀見骨」或「政治惡鬥」。至於初選民調時間，他覺得任何時間都很好，他自己比較希望過年前進行。他的優勢是政見主張和年輕，符合城市領袖潮流。

趙天麟、林岱樺盼辯論 管碧玲求平順

林岱樺說，為了彰顯民進黨在地方執政的高雄價值，民調初選前，應該舉辦至少三至五場電視政見辯論會，以凸顯民主進步黨的候選人對於高雄市的發展是負責任，且有所規劃的。至於電話民調初選日程，林岱樺表示，辯論會舉辦完後，即可進行電話民調，才能探知最真正的民意。

管碧玲指出，大家有共識，讓初選很順暢就好，早晚都沒關係。本來想說過年前民調，但各縣市要排隊做民調，所以只要大家有共識就好。今天座談的氣氛很好。

陳其邁在會前受訪指出，初選過程要把自己理念告訴所有市民，過程中大家可以和和氣氣，不傷同志之間的感情，希望過程中大家都能展現自己的風度。

被問到至於父親假釋影響選情，陳其邁說，作為人子，最擔心的是父親的身體狀況，父親有心律不整和高血壓、心臟血管疾病，會先安排父親做健康檢查。他跟社會脫節有很長時間，年紀也很大，除了身體狀況外，希望他可以有平靜的晚年，不再參與社會的事務，希望可以陪父親，過去的是非曲折，他也會很坦然去承擔。