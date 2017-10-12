宋楚瑜出使APEC 陸委會：盼為兩岸帶來正面效應

2017-10-12 17:41

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文宣布再度由總統府資政、親民黨主席宋楚瑜擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，期盼兩岸在APEC友善對待，為兩岸關係帶來正面效應。

陸委會今舉行例行記者會，對於宋楚瑜擔任APEC領袖代表，邱垂正強調，台灣是APEC經濟體正式會員，參與APEC與其他經濟體互動合作，共同探討今年APEC議程相關主題，為區域經濟發展作出積極貢獻，是我們的權利與義務。

邱垂正表示，我方領袖代表將應既有的權益、尊嚴、平等與會，這是我政府一貫的立場與堅持，也期盼兩岸在APEC友善對待，為兩岸關係帶來正面效應。

媒體也詢問對於10月18日中共十九大有何評估？邱垂正說，政府不做簡單的預測，會做好應有的準備，有關於十九大會議可能提出對台政策，政府都密切關注。

邱垂正指出，對岸將堅持其既定的原則與主張，同時保持對台強硬施壓及統戰拉攏的兩手策略不會改變；中華民國是主權國家，政府堅定依循普遍民意與民主原則，推動兩岸關係並捍衛國家主權及人民福址，有充分的決心與信心，將致力於維繫台海和平穩定的現狀，符合區域各方的實質利益。

邱垂正呼籲，中國大陸在發展對台政策過程中，必須認清區域雙方內外情勢的動態變化，兩岸關係是相互影響的過程，和平合作才是雙方共同的責任，呼籲對岸唯有保持智慧、耐心，優先透過務實對話解決難題，才有利於雙方創造雙贏的未來。