歸化國籍須認定無不良素行 內政部放寬標準

2017-10-12 17:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部今於部務會報通過「歸化國籍無不良素行認定辦法草案」。內政部指出，辦法認定的不良素行4型態，相較「歸化國籍婚姻真實及品行端正認定原則」，新草案大幅放寬認定標準。

內政部指出，今日通過的「歸化國籍無不良素行認定辦法草案」，是依去年12月21日修正施行「國籍法」規定，邀請專家學者及社會公正人士共同研議，相較「歸化國籍婚姻真實及品行端正認定原則」已大幅放寬認定標準。

內政部指出，認定辦法經嚴謹討論、廣納各界意見，最後衡平考量社會安全及新住民權益後，認定不良素行有4種型態如下：

1. 因犯罪受緩起訴處分、拘役、罰金或緩刑判決確定，但因過失犯罪者，不在此限。

2. 違反社會秩序維護法7項重大行為，經裁處拘留或罰鍰確定尚未執行或繳納完畢。

3. 未對其配偶或未成年子女盡法定扶養義務，經法院判決確定；或有事實足認無正當理由未盡該法定扶養義務。

4. 有習慣性家庭暴力行為，經法院判決確定；或有事實足認有該行為，但其情可憫、是出於自我防衛或不可歸責於申請人，不在此限。

內政部表示，認定辦法對不良素行認定非常嚴謹，除法院判決確定結果外，事實認定也會邀學者專家、社會公正人士共同審認，若有不良素行者，處罰執行完畢或經2至3年未再犯者，仍可申請歸化。

內政部強調，對於外國人申請歸化我國國籍，內政部採開放、歡迎態度，但也提醒外國人入境、居留期間，應遵守我國法律秩序，共創安和樂利社會。