蔡英文：願在APEC架構下 與中國互動、合作

蔡總統公布宋楚瑜為今年APEC特使 蔡英文致詞：願以APEC架構與中國互動。（記者黃耀徵攝）

2017-10-12 16:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天下午舉行記者會，正式宣佈由親民黨主席宋楚瑜擔任今年我APEC領袖代表，蔡也交付宋3項任務。她致詞時強調，我們也願意在APEC架構之下，與中國大陸進行善意的互動與合作，共同為促進APEC的宗旨與目標，做出積極貢獻。

今年APEC經濟領袖會議，將於11月10日到11日在越南峴港市舉行。除宋楚瑜外，今年我國APEC代表團成員包括政務委員鄧振中擔任首席顧問與發言人、總統府資政何美玥、國發會主委陳美伶、國安會諮委林良蓉、民進黨立委蕭美琴等人。

蔡總統表示，去年APEC會議，首次委請親民黨宋主席擔任領袖代表。在這個重要的國際舞台，組成跨越黨派的團隊，這是別具意義的安排。他們去年的努力和優異表現，獲得各方的肯定。

總統指出，APEC是亞太區域最重要的經濟合作論壇，是各國領袖討論區域合作議題、並且宣示集體共識的重要場合。我國雖因為政治因素，總統無法親自參與，但是透過由總統指派的領袖代表與會，代表台灣人民發聲，彰顯我們在區域合作的重要角色，這是非常重要的使命，也是領袖代表所肩負的重責大任。

蔡英文表示，很多新南向國家也是APEC成員，透過這次APEC的參與，我們要與各國代表積極互動，讓各方了解「新南向政策」的目標、政策主軸與具體規劃，爭取更多合作機會。透過「新南向政策」的經濟戰略實踐和資源挹注，彰顯在台灣在APEC可以作出的貢獻。

蔡英文對於今年的代表團，交付三項任務，第一，以具體的宣示和行動，呼應這次APEC經濟領袖會議的共同目標。第二、以「新南向政策」凸顯台灣對APEC的貢獻及區域發展的責任。第三、充分展現團隊力量。

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