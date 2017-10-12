宋楚瑜續任APEC代表 各黨團這樣看！

總統蔡英文下午召開記者會，宣布由親民黨主席宋楚瑜出任APEC大使。（記者黃耀徵攝）

2017-10-12 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文下午宣布，再度指派親民黨黨主席宋楚瑜為APEC領袖代表人，對此，各黨團政治人物大多表示肯定，僅有時代力量黨團看法不一。

立法院長蘇嘉全認為，宋楚瑜是非常適合代表台灣參與APEC的人選，不僅清楚國內政情、各國政治情勢、政治理念很深，個人反應也非常好，其愛台灣的心從過去的談話中展現無遺。

國民黨立法院黨團書記長林為洲表示，樂觀宋楚瑜任APEC領袖代表，可望緩和兩岸關係，在兩岸緊張時刻，是很好的人選。

民進黨團幹事長劉櫂豪則指出，去年宋楚瑜也擔任APEC領袖代表，外界認為很得體，今年總統再度委任，相信宋楚瑜的表現都會符合國人與總統府期待。

親民黨總召李鴻鈞說，尊重總統任命，而宋在兩岸關係中跳脫個人利益，以國家出發，可望突破兩岸與國際困境。

不過，時代力量總召集人徐永明則有不同意見，他認為，希望能有更具代表性的人選，畢竟宋楚瑜是黨團主席，又太強調與習近平的個人關係，台灣聲音沒辦法被傳達，而過去宋的發言太個人，呼籲應全面性表達台灣對自由民主的態度與台灣人的看法。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會將於11月10日、11日在越南峴港召開，蔡英文下午偕同宋楚瑜召開記者會，蔡宣布由宋楚瑜出任APEC大使。