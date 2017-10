再任APEC領袖代表人 宋楚瑜：全力以赴

總統蔡英文12日下午召開記者會,宣布由親民黨主席宋楚瑜繼續接任APEC大使。(記者黃耀徵攝)

2017-10-12 16:26

〔記者鄭鴻達/台北報導〕親民黨黨主席宋楚瑜再度榮獲指派為APEC領袖代表人,宋楚瑜表示,他自當全力以赴,努力達成與APEC個會員國交流的目標,此行他將以自信而不自滿、對等不卑不亢的態度,將台灣經驗與世界各領袖分享。

繼2016年獲總統蔡英文指派赴祕魯利馬參與APEC領袖會議後,總統府稍早召開記者會,宣布總統再度指派宋楚瑜參加2017年越南峴港APEC領袖會議。

宋楚瑜致詞表示,感謝總統的信任,他自當全力以赴,努力達成總統囑託與APEC各會員國交流的目標。他指出,去年他誠摯地將台灣近70年來,不分黨派、族群,凝聚所有國人的努力成果、經濟發展心得,與各領袖分享。

宋楚瑜說,這次,他會再次在經貿場域中,凸顯台灣的強項,尋求創造與其他會員經濟體互惠、互補的合作商機及友誼。宋楚瑜指出,他去年在APEC與各會員體分享的六項親身經歷的台灣經驗,也成功進行交流。宋楚瑜指出,誠如總統所述的世界的變化、中國大陸的變化、世界經濟發展模式的變化、台灣社會的變化,雖說整體世界經濟表現略有起色,但國際政局諸多不穩定性,將無可避免地衝擊世界經貿走向。宋楚瑜以「We are small, but we are great.」做結,表示台灣雖小,但台灣經驗是值得驕傲的共同資產,在面對美國及中國大陸等大國強勢經濟實,台灣其實可提供許多小而美的發展方向與經驗,供其他會員體參考。宋楚瑜強調,他將以自信而不自滿、對等不卑不亢的態度出席今年的APEC領袖會議,將共同的「台灣經驗」與世界各領袖共同分享,也就是這次APEC的主題「共享繁榮、共同未來」(Shared Prosperity,Shared Future.)。