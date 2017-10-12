再任APEC領袖代表人 宋楚瑜：全力以赴

總統蔡英文12日下午召開記者會，宣布由親民黨主席宋楚瑜繼續接任APEC大使。（記者黃耀徵攝）

2017-10-12 16:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨黨主席宋楚瑜再度榮獲指派為APEC領袖代表人，宋楚瑜表示，他自當全力以赴，努力達成與APEC個會員國交流的目標，此行他將以自信而不自滿、對等不卑不亢的態度，將台灣經驗與世界各領袖分享。

總統蔡英文12日下午召開記者會，宣布由親民黨主席宋楚瑜繼續接任APEC大使。（記者黃耀徵攝）

繼2016年獲總統蔡英文指派赴祕魯利馬參與APEC領袖會議後，總統府稍早召開記者會，宣布總統再度指派宋楚瑜參加2017年越南峴港APEC領袖會議。

總統蔡英文12日下午召開記者會，宣布由親民黨主席宋楚瑜繼續接任APEC大使。（記者黃耀徵攝）

宋楚瑜致詞表示，感謝總統的信任，他自當全力以赴，努力達成總統囑託與APEC各會員國交流的目標。他指出，去年他誠摯地將台灣近70年來，不分黨派、族群，凝聚所有國人的努力成果、經濟發展心得，與各領袖分享。

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宋楚瑜說，這次，他會再次在經貿場域中，凸顯台灣的強項，尋求創造與其他會員經濟體互惠、互補的合作商機及友誼。宋楚瑜指出，他去年在APEC與各會員體分享的六項親身經歷的台灣經驗，也成功進行交流。宋楚瑜指出，誠如總統所述的世界的變化、中國大陸的變化、世界經濟發展模式的變化、台灣社會的變化，雖說整體世界經濟表現略有起色，但國際政局諸多不穩定性，將無可避免地衝擊世界經貿走向。宋楚瑜以「We are small, but we are great.」做結，表示台灣雖小，但台灣經驗是值得驕傲的共同資產，在面對美國及中國大陸等大國強勢經濟實，台灣其實可提供許多小而美的發展方向與經驗，供其他會員體參考。宋楚瑜強調，他將以自信而不自滿、對等不卑不亢的態度出席今年的APEC領袖會議，將共同的「台灣經驗」與世界各領袖共同分享，也就是這次APEC的主題「共享繁榮、共同未來」（Shared Prosperity，Shared Future.）。