慰留退輔會主委李翔宙 賴揆不准辭

2017-10-12 16:15

〔記者李欣芳／台北報導〕退輔會主任委員李翔宙今天上午遭國民黨立委批評他「求官」，李翔宙今天下午舉行記者會表示抗議宣示即刻請辭，對此，行政院長賴清德下午表示，對於李主委請辭一事，他予以慰留，不准辭，並請李主委戮力為民服務。

行政院發言人徐國勇今天下午轉達賴揆指示，有關李主委請辭一事，賴院長予以慰留，不准辭，並請李主委戮力為民服務。

李翔宙下午召開記者會表示，求官的不白之冤，不僅污衊他個人，傷害他家族，更侮辱他的先祖，所以他辭去退輔會主委一職。

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