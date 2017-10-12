不爽被藍委汙名「求官」李翔宙怒辭退輔會主委

2017-10-12 15:40

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會主委李翔宙今日下午3點30分罕見地主動召開記者會，當場宣布請辭，李唸完約2分30秒的聲明後，立即離去，未接受媒體訪問。事實上，李翔宙會請辭，是和今日上午，朝野立委紛紛關注榮民榮眷基金會董事長選舉紛爭，甚至有立委指，李翔宙放棄國民黨籍，向民進黨政府「求官」，引發李強烈不滿，當場回應立委「污衊」。李翔宙稍早表示，盼這因他而起的爭議可以打住。

賴清德予以慰留 不准辭

李翔宙記者會後，行政院發言人徐國勇隨即發聲明，指稱對李主委請辭一事，行政院長賴清德予以慰留，不准辭。並請李主委戮力為民服務。

求官不白之冤 傷害家族更污辱先祖

對於數名立委指「求官」，李翔宙稍早在記者會表示，他沈重向社會表達我個人嚴正的抗議，他個人受國家栽培，在軍隊成長，把所學所長環抱國家，回報為國家犧牲奉獻的袍澤們。他效力國家50年，從來沒有求官慾念或言行，「求官的不白之冤，不僅污衊我個人，傷害我家族，更污辱我的先祖。」

李翔宙表示，他的父親出身黃埔軍校18期，高中起跟隨政府，更在「國共內戰」出深入死報效國家，他父親也期望子詞，可追隨初衷效力國家。因此，他更從不敢忘記他的家訓，始終如一地盡忠職守獻身國家。

過去沒求官 未來更不會求官

李翔宙說，面對今天如此不堪的污衊，他必須向社會明確表達，「過去我沒求官，未來我更不會求官」，所以自此刻起，辭去退輔會主委職務，也衷心期盼因為他的辭去，因他而起的榮民榮眷基金會董事長風波能打住，朝野可以和諧的共同國家為未來進步發展，這塊屬於2千300萬同胞的土地，能夠求國家進步、發展和跟未來的成果，「謝謝大家。」唸完聲明後，李翔宙隨即離去，未接受媒體訪問。

請辭與否仍需政院核定

據悉，李翔宙已向行政院提出辭呈，請辭與否，仍需行政院高層核定。（16：00更新）

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