豬隊友？ 中媒：國民黨是中國統一台灣的最大障礙

國民黨黨主席吳敦義。（資料照，記者林正堃攝）

2017-10-12 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常委改選結果日前出爐，走親中路線的前黨主席洪秀柱派系人馬幾乎全軍覆沒，中媒《觀察網》的專欄作家尹國明11日撰文指出，國民黨早已不是中國和平統一的可期待力量，強調阻礙中國統一台灣的首要政治勢力正是國民黨，其次才是民進黨。

尹國明表示，中國當局過去數十年來一直把和平統一的期待放在國民黨身上，但隨著國民黨在統一議題上的立場轉變，這項期待隨之落空，他接著將前總統馬英九評為善於偽裝的「岳不群」，認為國民黨再也不是中國和平統一的可期待力量。

尹國明進一步指出，隨著國民黨內部支持統一的洪秀柱及其派系人馬在中常委改選時全軍覆沒，代表國民黨正式脫去統一的偽裝，讓他不禁直言「國民黨若被民進黨整死，充其量只是2個台獨勢力在互鬥而已」，強調「民進黨的死亡不是兩岸統一的障礙，國民黨的存在才是」

文章經轉貼至PTT後引發熱論，鄉民們紛紛留言譏嘲說「國民黨QQ，幫成這樣還要被嫌」、「中國與綠營首度達成共識『國民黨必須死』」、「兔子還沒抓著，走狗要先給烹惹」、「被看破手腳了QQ」、「我開始同情KMT了」、「國民黨被真心換絕情了...」、「國民黨現在是兩面不討好啊」。