這部電影讓柯P感觸良多 網友：心得應是阿伯本人寫的

《大佛普拉斯》台北首映場，製片葉如芬（左起）、監製鍾孟宏、導演黃信堯、演員陳竹昇、、台北市長柯文哲、演員莊益增、張少懷、陳以文。（資料照，記者胡舜翔攝）

2017-10-12 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕台片《大佛普拉斯》在本屆金馬獎入圍10項，暫居大贏家，昨舉辦台北首映會，台北市長柯文哲也現身力挺，並留下來看完整部電影，今天中午更在臉書寫下觀後心得，表示「看完之後感觸良多」。柯P的電影心得也引發網友討論，有人就說「這應該是阿伯本人下筆的」。

柯文哲表示，這部刻意用黑白手法拍攝的電影，有很多橋段都讓全場觀眾開懷大笑，但背後往往是在嘲諷現況的荒謬，以及老百姓所面對的不公與不義，「與其說好笑，不如說是讓人哭笑不得，只好苦笑」。

柯文哲感嘆，他常說大家要建立一個「對」的社會，包括「公務員是服務人民的、政府是可信的、司法是公平的、法律是給人民遵守的、警察是抓壞人的、監獄是關有罪的人」。但這部電影裡寫實呈現的台灣社會樣貌，顯然跟「對」的社會還有一段距離，這也是大家必須繼續努力的地方。

柯文哲還猛替電影催票房，「《大佛普拉斯》將於明天（13日）正式上映，是今年台北電影節百萬首獎得主，最近公布的金馬獎入圍名單，這部黑色幽默喜劇更是一口氣入圍十項大獎，對一位新導演（黃信堯）而言確實不簡單。」

柯文哲這篇電影心得文也引起PTT網友熱烈討論，有人開玩笑的說，「這篇應該是阿伯本人下筆的電影觀後心得，開始業配了」、「找柯P葉（業）配太強大了」、「看阿北號召力了」、「抓到了！業配文！」、「內文中的對的社會 超諷刺的XD」。