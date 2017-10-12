綠營縣市長初選徵詢 宜蘭3角逐者喬民調時間

宜蘭市長江聰淵受訪表示，希望兩個月內確定人選，「有1年時間才能充分準備」。（記者蘇芳禾攝）

2017-10-12 14:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕備戰明年九合一地方選舉，民進黨今天啟動初選徵詢機制，黨中央邀有意角逐者到中央黨部來協調民調日期。協調會議第一場是宜蘭縣，3名有意爭取黨內提名者，包括立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及冬山鄉長謝燦輝都準時出席。江聰淵受訪表示，希望兩個月內確定人選，「有1年時間才能充分準備」。

民進黨今天啟動初選時程徵詢會議，除了第一場次的宜蘭線之外，第二場次為台南市、第三場次為高雄市、第四場次為嘉義縣。

江聰淵說，希望在國曆年底（今年底）前產生民進黨宜蘭縣長參選人，希望在兩個月之內確定參選人，有1年做準備，才能充分準備。因為縣長參選人完成提名後，還有鄉鎮市長、縣議員的協調工作，希望整體布局時，縣長參選人都可以參與選舉事務，讓整體布局能在最和諧的氣氛下產生最團結的力量。

國民黨目前可能出線的參選人為羅東鎮長林姿妙，江聰淵認為，自己最大優勢是年齡，林是羅東鎮長，他是宜蘭市長，這是兩個宜蘭縣最大的城市，所以對比上也有一些競合作用，宜蘭縣常常拿兩個鄉鎮市比較，這也是他在黨內競選的優勢。最重要的是民進黨一定要團結，若民進黨沒有團結合作，真的會擔心不像民主聖地那麼容易的一場選舉。

冬山鄉長謝燦輝擇受訪表示，「什麼時候都可以做民調，沒在怕的」，他不認為國民黨林姿妙很強。至於有人常拿宜蘭市和羅東鎮來比較，他則認為，綠營在宜蘭最大的票倉是在冬山鄉，每次選舉，冬山綠營的得票率都是第一名，相信這八年來的經營，應該不管在任何地方，都很樂觀、有信心。

陳歐珀表示，他個人主張4個縣市應該在同個月份，依照抽籤來決定順序做初選民調，這樣最公平。至於民調時間，只要一致、公平就好，過年前、後都可以。讓外界認為民進黨內初選是很公平、和諧的，大家進行君子之爭。