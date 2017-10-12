蘭花園區業者不滿貸款利率驟升 立委允助爭取

台灣蘭花園區協會業者對貸款年利率補助驟然提高相當不滿，立委陳亭妃認為，農委會農金局有違信賴保護原則，將據理力爭，同時強調若有機會入主市政，園區將設單一窗口，並爭取與台中市共同舉辦2020年世界蘭展。（記者王涵平攝）

2017-10-12 14:20

〔記者王涵平／台南報導〕台灣蘭花園區協會業者對貸款年利率驟然提高相當不滿，立委陳亭妃認為，農委會農金局有違信賴保護原則，將據理力爭，同時強調若有機會入主市政，園區將設單一窗口，並爭取與台中市共同舉辦2020年世界蘭展。

後壁區蘭花生技園區近年來頻生風波，業者今年9月間成立台灣蘭花生物科技園區進駐業者發展協會（簡稱園區協會），提出4大訴求，包括貸款年利率補助政策不公平、園區租金公平性的建議、取消溫室房屋稅、租金專款專用於園區環境改善。

對於貸款年利率補助政策在未充分周知情況下，從1.29%升至1.68%，園區協會秘書長李蒼裕反映業者不滿，11日於園區召集業者與立委陳亭妃座談。

李蒼裕等業者指出，近年不斷反應不合理情況，但市府相關單位正眼不瞧，有如狗吠火車，問題永遠擱著，不如讓園區回歸中央管理，尋求解套。陳亭妃表示，依現況中央不可能接手，問題還是回歸市府與園區，未來怎麼走下去，希望雙方能有進一步良性互動。

陳亭妃認為，業者訴求中有關農金局於今年6月起，將園區業者借款1500萬元以上的農業貸款補貼調降，使得貸款利率陡升為1.68%，農政官員逕指園區內申貸金額逾1500萬元為農企業與一般農民不同，而加以調整，不過調整之前均未與業者討論溝通，似有違信賴保護原則，允向農金局反映溝通業者的心聲。

陳亭妃保證未來若獲得黨內市長提名，一定快馬加鞭與台中市長林佳龍洽談2020年世界蘭展，爭取由台中市與台南市共同舉辦，相信一加一鐵定大於二，勢必增加世界蘭展的可看性，更能吸引國外買家，為蘭農提升產值。