不參選下屆台南市長 林俊憲：首屆立委急選市長民眾會厭惡

2017-10-12 14:15

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市黨部近日須提報有意參與下屆南市長黨內初選同志名單給黨中央選對會，立委林俊憲幾經考慮決定婉拒黨部提報，將不參加此次台南市長黨內初選，之前他雖未曾表態參選，但還是將其中考量過程po上個人臉書向鄉親完整報告。

林俊憲表示，他不反對立委投入市長選舉，中央、地方選舉時間不一致是制度上的問題，而非人的問題，相反的，他更認為優秀的立委理所當然應該爭取為更廣大民眾服務的機會，好比在大公司工作，能力優秀者本就應該被異動升遷，若不讓表現好的人有更大的舞台或機會，難道要選擇表現差的嗎？

林俊憲指出，他考量的重點是甫選上首屆立委，剛接受人民的託付，尚未做出成績，又未經中央長久歷練，若急於參選市長，便真是落入民眾最為厭惡的純粹追逐權力的染缸了。

他從立委報到第一天即投入許多民生議題改革，希望人民生活有好的改變。此刻，許多改革正剛開始，若他離開立法院，這些改革必將嘎然而止，也違反自己的目標和期待。行政院長賴清德在首次總質詢時對他提出的「七大生活有感改革」全都應允，更要求政院相關部會儘速落實。

他說，在遏止網路犯罪、實坪制、燃料費隨油徵收、國營事業收費機制現代化、手遊中獎機率核實標示、合理開放更多醫材網購、建置新車撞擊測試分級制度，這7項爭取推動的人民生活有感改革正開始啟動，他不會也不該離開立院工作崗位，做這樣的決定，也才不會讓賴院長為難，賴院長剛北上打拚，正努力打造務實內閣，正是台灣改革的最佳黃金時刻，他要向所有對林俊憲2018有所期待的市民朋友們說聲感謝。