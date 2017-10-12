對統、獨派 葉俊榮：警方處理並無偏頗

對於統派黑幫毆打台大學生，或是獨派團體於國慶會場釋放氣球，內政部長葉俊榮強調，警方處理都是依法律程序，絕無偏頗。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-12 13:16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕統派黑道份子先前於台大校園外暴打學生，爾後在國慶大會，則有獨派團體釋放氣球飄入會場。國民黨立委黃昭順、親民黨立委陳怡潔於立法院內政委員會，質疑內政部對兩事處理有雙重標準；內政部長葉俊榮則回應，一切都按法定程序，就他看處理並無偏頗。

先前台大舉辦「中國新歌聲」活動後，統促黨幫派份子以甩棍等方式暴打學生，引發爭議。而在國慶慶祝大會中，總統蔡英文致詞時，獨派團體釋放的空飄氣球則掛著「消滅中華、實踐正義」標語飄入會場，引發維安質疑

立法院內政委員會今邀請葉俊榮等內政部官員列席、報告，立委黃昭順質詢指出，在世大運之後，內政部以突襲式進行警政人事異動，但國慶大會的氣球事件相當不當，產生國安疑慮，難道不應檢討，是否會再行處分。

葉俊榮回應，本次警政人事異動不是以究責角度，而是針對治安三方面需求而調整來進一步強化，對於維安問題，他們會把每一個環節努力做好，有任何需要都會進一步強化，他也會鞭策同仁繼續努力。

陳怡潔指出，獨派團體氣球飄入國慶會場，維安破功，這次是獨派放氣球，若換成統派團體，是否會以同樣標準不擴大解釋，先前台大事件，統派團體與黑幫被劃上等號，獨派團體燒國旗卻否，如此是否是雙重標準。

葉俊榮回應，台灣是民主自由的主權國家，不容忍各種境外勢力滲透，一切都按法定程序走，但不會因政治主張、顏色有不同處理，都是在法律下執法，只要沒違法及暴力行為，都會被尊重，就他來看，警方處理並無偏頗。

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