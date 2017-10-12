為蘭農請命 陳亭妃爭取與台中合辦2020世界蘭展

2017-10-12 13:03

〔記者邱灝唐／台南報導〕台灣蘭花園區協會業者對園區經營管理現況怨聲載道，其中貸款年利率補助政策在未充分告知的情況下，利率從1.29%提升至1.68%，罵聲不斷。立委陳亭妃表示，農委會此舉有違信賴保護原則，將據理力爭；她承諾，未來若入主台南市政，園區將設單一窗口處理大小事，且爭取與台中共同舉辦2020年世界蘭展。

陳亭妃表示，台南後壁區蘭花生技園區因經營理念與市府相左，近年來頻生風波，業者也於今年9月成立台灣蘭花生物科技園區進駐業者發展協會（簡稱園區協會）提出四大訴求，包括貸款年利補助政策不公平、園區租金公平性的建議、取消溫室房屋稅、租金專款專用於園區環境改善。

陳亭妃、市議員賴惠員及園區協會今日也舉辦座談會；協會秘書長李蒼裕指出，這些年不斷向市府反映不合理的情況，但相關單位置之不理，業者有如狗吠火車，問題永遠擱著，不如讓園區回歸中央管理，尋求解套。

對此，陳亭妃認為，中央依現況不可能接手，問題還是回歸市府與園區，雙方得創造進一步良性互動。不過，針對農委會農業金融局於今年6月起，調降園區業者借款1500萬元以上的農業貸款補貼，使得貸款利率升高至1.68%，陳亭妃強調，農政官員逕自認為申貸金額將近1500萬元屬農企業與一般農民不同，但在調漲之前都未與業者討論溝通，有違信賴保護原則，將會與中央反映業者的心聲。

對於業者遇到困境投訴無門，陳亭妃強調，未來入主市政將設置單一窗口，受理園區發展大小事，有效率地解決問題，不讓業者一再碰壁有苦難訴。另外，陳也保證，未來若獲得黨內市長提名，一定快馬加鞭與台中市長林佳龍洽談2020年世界蘭展，爭取共同舉辦，發揮一加一大於二、增加世界蘭展的可看性，更能吸引國外買家，為蘭農提升產值。