立院初審 一審無罪二審有罪 均可上訴三審

立法院司法及法制委員會初審通過「刑事訴訟法第235、284之1、376條修正草案」；若完成三讀，二審定讞之輕罪，若一審無罪、二審改有罪之被告，都能提出上訴。圖為司法院秘書長呂太郎。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-12 12:49

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「刑事訴訟法第235、284之1、376條修正草案」；若未來完成三讀，二審定讞之輕罪，若一審無罪、二審改有罪之被告，都能提出上訴。

司法院大法官7月28日做出釋字第752號解釋，宣告「刑事訴訟法」第376條「二審定讞條款」的第1款和第2款違憲；等於犯下洩密、竊盜、性騷擾等案件，一審獲判無罪、二審改判有罪者，可再上訴第三審，有再次救濟的機會。

但該條第3款到第7款，包括侵占、詐欺、背信、恐嚇和贓物等罪，則不在宣告範圍。

民進黨立委周春米與司法院因此提出修法，讓所有二審定讞的輕罪，均能在一審無罪、二審改判有罪下，上訴第三審。

司法院秘書長呂太郎表示，因此而可提上訴的案件量，自釋憲案開始算起，共有66件；未來修法後，每年約有300件。

民進黨立委段宜康指出，如此一來，可能在二審改判有罪，三審發回更審，更二審仍判有罪，這是否能再上訴？

呂太郎解釋，最高院的法律審，也包括事實審的證據之適用。所以被告已經有得到應有之救濟，就不得再上訴。

司委會最後審查通過，二審定讞之輕罪，只要一審為無罪、免訴、不受理、管轄錯誤之判決，若在第二審改判有罪，均得提起上訴。