政院：軍人年改列本會期優先法案

2017-10-12 12:42

〔記者李欣芳／台北報導〕軍公教年金改革的最後一塊拼圖，軍人年改草案，究竟何時能完成立法？對於能否在立法院本會期完成修法，國防部長馮世寬昨天答詢時沒回答；國防部官員私下表示，恐怕會很難。對此，行政院發言人徐國勇今天表示，軍人年改草案已列為優先法案，行政院的立場是等年改辦公室拍板定案後送行政院核定，至於其他部會所提的說法，則以年改辦公室的說法為主。

總統府國家年金改革委員會今天表示，目前軍人年改的進度是已經完成規劃，尚待最後拍板定案。

針對有媒體報導，年改會副召集人，行政院政務委員林萬億曾在行政立法協調會報當場掛保證，軍人年改案都已經協調得差不多了，可以列入立法院這個會期的優先法案。不過，出席的立委確有不同的意見，有立委主張，如果現役軍人改革版本已經確定，可以與退役人員分開處理，先行通過。但也有立委對於林萬億的說法感到存疑，經事後向年改會召集人、副總統陳建仁詢問，「確認年改會目前仍未完成規劃」，年底前「來不及完成立法」，形同「打臉」林萬億一事。

年改會今天表示，這項報導與事實不符，行政立法協調會報將軍人年改列入本會期優先法案，並無爭議；也無所謂現役軍人年金改革版本與已退役人員分開處理的提議。目前軍人年改的進度是已經完成規劃，尚待最後拍板定案。