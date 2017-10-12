北市延壽國宅動土 柯：唯有好好溝通才能加快進度

台北市長柯文哲今出席延壽國宅K區都市更新開工典禮。（記者簡榮豐攝）

2017-10-12 12:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午受邀出席延壽國宅開工動土典禮，該更新案預計109年3月前完工。柯文哲出席致詞時坦言，該案光是跑政府審查程序就花了6年，這個速度我們（北市府）還要改進，但他認為目前所有更新案，最難的還是在原住戶溝通，唯有做好好的溝通，才有辦法加快更新案的進行。

都發局表示，延壽國宅丙標社區分成I、J、K、M、N、O等6區，本次開工為延壽國宅K區，該區在民國89年經鑑定為海砂屋，101年市府核准劃定更新單元，103年核定都市更新事業計畫，105年核定權利變換計畫，106年領得建造執照。重建工程預計施工期間2年，可望109年初前完工，更新後興建2棟13層及1棟15層大樓。

柯文哲致詞時表示，看過資料，認為政府的審查程序還要改進，政府的審查程序不應成為都市更新的障礙，但所有都更案件最困難的就是溝通和整合，這次可以順利開工，實施者有做到良好的溝通，他認為這是最主要成功的因素。

他最後也提醒施工單位中華工程務必注重品質，畢竟就是因為過去被判定為海砂屋，才展開重建之路。此外，柯也提醒，原住戶若遭拆，每一戶都有20萬元補助，他希望符合資格的原住戶，可以趕緊來辦理。

會後接受媒體聯訪時，柯表示，他認為都更最困難的還是和原居民的溝通，行政效率要變快當然很容易，按照世界銀行最新發布數據，台灣在申請建築許可指標上，便利度在世界上排名第3名，加上他上任後，經過這3年多來的改正和努力，系統也大概沒什麼問題，所以最重要的還是跟原住戶的溝通。

現場媒體質疑，延壽國宅是前市長郝龍斌時代規劃，柯今出席開工動土典禮有收割之嫌？柯則說，「是啊！但（房子）總是要有人建啊」。